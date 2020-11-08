Более 30 вагонов сошли с рельсов в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Более 30 вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает в воскресенье пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

"В воскресенье, 8 ноября 2020 года, в 11:58 (мск) на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда. В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

К месту инцидента направили восстановительные поезда станций Татарская и Омск. На месте происшествия также работает комиссия ЗСЖД.

Татарская - одна из крупнейших станций на данном участке Транссибирской магистрали. Станция была построена в 1896 году, является узловой. К ней примыкает не менее трех железнодорожных направлений. Ежегодный пассажиропоток составляет 400 тыс. человек.