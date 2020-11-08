Прокуратура начала проверку после схода с рельсов вагонов в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку после схода с рельсов более 30 вагонов грузового состава в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На место выехал Барабинский транспортный прокурор. По данному факту Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", - сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) сообщила о том, что в 11:58 мск 8 ноября на станции Татарская произошел сход 31 вагона грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

К месту схода вагонов направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. На месте происшествия также работает комиссия ЗСЖД.

Татарская - одна из крупнейших станций на данном участке Транссибирской магистрали. Станция построена в 1896 году, является узловой. К ней примыкает не менее трех железнодорожных направлений. Ежегодный пассажиропоток составляет 400 тыс. человек.