Семья подростка, напавшего на родителей в Петербурге, не состояла на учете у органов опеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Семья подростка из Санкт-Петербурга, который подозревается в попытке убийства родителей и малолетней сестры, не состояла на учете у органов опеки, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

"Комитет по социальной политике связался с представителями органа опеки по месту жительства подростка, где сообщили о том, что ранее семья в качестве субъекта профилактики не состояла", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что сотрудники оперативных служб задержали подростка 2005 года рождения, который нанес три удара ножом малолетней родственнице, выстрелил из травматического пистолета в голову матери, он также стрелял в сторону отца, но мужчина смог оказать подростку сопротивление.

Как отметили в СК, пистолет принадлежал отцу подростка. По данным администрации Калининского района, мужчина является сотрудником ДПС, а пострадавшая девочка приходится нападавшему сестрой, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.