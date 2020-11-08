Разлив дизельного топлива произошел на месте схода вагонов в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Разлив дизтоплива произошел на месте схода 31 вагона грузового состава с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На месте сейчас работают четыре единицы техники от МЧС. Произошел сход вагонов, в том числе с разливом дизтоплива. Объемы пока уточняются. В целях исключения возникновения возгорания была проведена пенная атака", - сказал собеседник агентства.

В Единой диспетчерской службе (ЕДДС) Татарского района сообщили, что из-за происшествия повреждены рельсы. "Вагоны был гружены щебенкой и дизтопливом, рельсы повреждены, но угрозы населению нет", - сказал собеседник агентства.

В ЕДДС уточнили, что в настоящее время специалисты ведут работы по ликвидации последствий аварии, задействованы восстановительный и пожарный поезда, две единицы пожарно-спасательной техники МЧС района, на месте находятся сотрудники полиции и скорой помощи. Всего задействовано более 40 человек.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

"По факту схода железнодорожных вагонов на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия выехала следственная группа для установления всех обстоятельств происшествия. В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что пока не располагают данными о возможных причинах произошедшего.

Ранее пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) сообщила о том, что в 11:58 мск 8 ноября на станции Татарская произошел сход 31 вагона грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту схода вагонов направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. На месте происшествия также работает комиссия ЗСЖД.

Татарская - одна из крупнейших станций на данном участке Транссибирской магистрали. Станция построена в 1896 году, является узловой. К ней примыкает не менее трех железнодорожных направлений. Ежегодный пассажиропоток составляет 400 тыс. человек.