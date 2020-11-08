Крупный пожар в Краснодаре ликвидировали

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в Краснодаре на площади 900 кв. м, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"На площади 900 кв. м [объявлена] ликвидация [пожара] в 14:00", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, пострадавших и погибших на пожаре нет.

По словам начальника Краснодарского краевого стрелково-спортивного клуба ДОСААФ Александра Зернова, в загоревшемся здании находятся тиры клуба, пожар произошел в одном из них.

Сообщение о возгорании на площади 700 кв. м в одноэтажном здании в Краснодаре поступило в 11:47, в его тушении задействовали 51 человека и 15 единиц техники. В 12:50 была объявлена локализация пожара на площади 900 кв. м.