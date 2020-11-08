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СМИ: не менее восьми мирных граждан погибли при минометном обстреле афганского Газни

Еще не менее семи гражданских лиц получили ранения

ТАСС, 8 ноября. По меньшей мере восемь мирных граждан были убиты в результате минометного обстрела одного из районов афганского города Газни, административного центра одноименной провинции Афганистана, расположенной в центральной части страны. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал Tolo News.

Как сообщил представитель полицейского управления провинции Вахидулла Джума, три минометных снаряда разорвались в вечерние часы в жилом квартале Ноу-Абад. Он уточнил, что еще не менее семи гражданских лиц получили при обстреле ранения. Все они доставлены в городской госпиталь.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за обстрел жилого квартала Газни.

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