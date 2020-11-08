Движение поездов на Транссибе в Новосибирской области восстановили

НОВОСИБИРСК, 8 ноября, /ТАСС/. Движение поездов, которые задержали из-за схода 30 вагонов на станции Татарская под Новосибирском, восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

"Движение поездов на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги восстановлено. В результате схода более чем на 5 часов был задержан поезд № 1 Владивосток - Москва, всем пассажирам поезда предоставлено питание. На 3,5 часа - № 118 Москва - Новокузнецк, на 3 часа - № 128 Адлер - Красноярск, на 1 час 30 минут - №38 Москва - Томск и № 62 Москва - Владивосток", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 11:58 мск в воскресенье на станции Татарская в Новосибирской области. При маневровых работах произошел сход с путей 30 вагонов грузового поезда и тепловоза, 16 из этих вагонов опрокинулись, произошла разгерметизация двух цистерн с дизельным топливом. На месте происшествия был развернут оперативный штаб. Для скорейшей ликвидации последствий ЧП задействованы три восстановительных поезда станций Татарская, Омск и Барабинск, около 20 единиц специальной техники и 300 специалистов РЖД.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту схода с рельсов вагонов. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

В новость были внесены изменения (18:27 мск) - добавлены подробности