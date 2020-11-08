Около острова Самос перевернулась лодка с 24 мигрантами

АФИНЫ, 8 ноября. /ТАСС/. Лодка с 24 мигрантами на борту перевернулась близ греческого острова Самос, спасатели обнаружили тело погибшего ребенка, без вести пропали шесть человек. Об этом сообщило в воскресенье Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По его данным, катера Береговой охраны Греции обнаружили в море в районе мыса Прасо на Самосе тело погибшего мальчика. Там же были подобраны еще 11 беженцев и мигрантов, которые были доставлены на берег.

Кроме того, портовая администрация Самоса была проинформирована работниками Пожарной службы об обнаружении еще шести иностранцев на суше на востоке острова. По словам спасателей, всего на борту лодки находились 24 человека, поэтому продолжаются поиски еще шестерых, судьба которых не известна.