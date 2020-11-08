В башкирском селе задержали более 30 членов запрещенной организации

УФА, 8 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали более 30 человек из запрещенной в Республике Башкортостан общественной организации "Башкорт", члены которой приехали в село Кармаскалы и попытались спровоцировать конфликт с местными предпринимателями. Об этом в воскресенье на своей странице в "Instagram" сообщил глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров.

"В селе Кармаскалы удалось предотвратить нарушения общественного порядка, которые планировались членами запрещенной общественной организации "Башкорт". В ходе профилактических мероприятий было задержано 36 человек, основная цель приезда которых заключалась в провоцировании конфликта с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в райцентре", - сказано в сообщении. По словам Сабирова, целью конфликта был захват бизнеса.

Сабиров отметил, что об организованном въезде на территорию района группы в составе более 70 человек правоохранителям стало известно заранее, поэтому на въезде были установлены посты и организована проверка транспорта. Он также опроверг информацию об этнических конфликтах и пострадавших местных жителях, которая начала распространятся в социальных сетях.

"Вся произошедшая потасовка по большому счету может являться откровенной провокацией, сообщают правоохранительные органы. Благодаря своевременной реакции силовых структур, жертв, а также других возможных трагических последствий удалось избежать", - добавил глава района.

В МВД по Республике Башкортостан ТАСС отказались комментировать ситуацию.

Башкирская общественная организация "Башкорт" действовала с 2014 года, в ее составе 18 структурных подразделений в городах и районах республики. Организация проводит акции, направленные на защиту башкирского языка, культуры, истории и традиций. В мае 2020 года Верховный суд Башкирии признал общественную организацию "Башкорт" экстремистской и запретил ее деятельность, поскольку ее члены призывали к выходу республики из состава РФ.