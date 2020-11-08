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Землетрясение в Эгейском море

Не менее 115 человек погибли в результате землетрясения на западе Турции

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что 23 людям оказывается необходимая медицинская помощь

АНКАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 115, об этом сообщило в воскресенье Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"В результате землетрясения погибли 115 человек, 23 людям оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в заявлении ведомства. Ранее сообщалось о 114 погибших и 1 035 получивших травмы.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. За первым мощным толчком последовали повторные. Всего зафиксировали более 1 100 афтершоков, часть из которых имела магнитуду больше 4.

Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что 1 ноября власти начали выплачивать материальную помощь пострадавшим.

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