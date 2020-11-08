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В Коми возбудили дело после избиения 18-летнего жителя Воркуты подростками

Пострадавший с многочисленными травмами находится в больнице

СЫКТЫВКАР, 8 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после избиения 18-летнего жителя Воркуты группой подростков, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми принято к производству уголовное дело по факту избиения 18-летнего жителя Воркуты, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 ноября в квартире 21-летний местный житель, действуя в группе с 16-летним и 15-летним соучастниками, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избил 18-летнего знакомого, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести. По имеющимся данным, 21-летний и 16-летний были ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики. В настоящее время подозреваемые задержаны, в их отношении следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, пострадавший с множественными травмами находится в травматологическом отделении Воркутинской больницы, предварительно, у него двойной перелом челюсти, сотрясение головного мозга и другие травмы.

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