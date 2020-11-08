Патруль военных США подорвался на мине в Сирии

ТАСС, 8 ноября. Патрульная машина с военнослужащими США подорвалась на мине, установленной на шоссе Хасеке - Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA со ссылкой на очевидцев.

По его информации, в результате взрыва погибли не менее четырех американских солдат. Другие подробности инцидента не приводятся.

Американские патрули в Хасеке и Дейр-эз-Зоре, где расположены девять военных баз США, как правило сопровождают бойцы из курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС). Однако со стороны курдских источников сведений о взрыве пока не поступало, нет подтверждений информации от американского командования.

20 апреля было совершено нападение на совместный патруль военнослужащих США и курдов в населенном пункте Рувейшад на юге провинции Хасеке. По сведениям SANA, тогда один из военных джипов был поражен снарядом, среди находившихся в нем солдат были раненые, но их численность не уточнялась.

6 апреля американо-курдский патруль подвергся атаке в районе поселка Суввар в провинции Дейр-эз-Зор. В ходе перестрелки погиб один из американских офицеров и двое курдов, раненые были доставлены вертолетами на базу США в Эш-Шаддади на юге Хасеке.

По сведениям газеты Al Akhbar, террористы из разгромленной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) заметно активизировали в последнее время вооруженные вылазки на севере и востоке Сирии. Они нападают на колонны правительственных войск, которые перемещаются по шоссе из Пальмиры в Дейр-эз-Зор, а также на нефтяные месторождения.