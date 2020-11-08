В Москве водитель автомобиля наехал на ребенка и скрылся с места ДТП

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают водителя автомобиля, сбившего ребенка на пересечении Дубравной улицы и Пятницкого шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня вечером водитель автомобиля на пересечении Дубравной улицы и Пятницкого шоссе наехал на пятилетнего ребенка, после чего скрылся с места ДТП", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший ребенок госпитализирован.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, отметив, что на месте происшествия работают полицейские.