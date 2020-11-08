Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Авария произошла на трассе Нижний Новгород - Саратов, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

"На 568 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Татищевского района произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Lada Vesta. В результате ДТП оба водителя (мужчины) и пассажир Lada Vesta (женщина 1998 года рождения) от полученных травм скончались. Обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС сообщило об ухудшении в воскресенье погодных условий в Саратовской области, в течение дня наблюдаются порывы ветра до 20 м/с.