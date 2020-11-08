Пожар произошел в нежилом доме в Саратовской области

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в нежилом расселенном доме в городе Балашове Саратовской области, есть погибшие. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о том, что по адресу: город Балашов, переулок Тихий, дом 9, произошло загорание в трехэтажном нежилом доме. В результате пожара есть погибшие", - говорится в сообщении. Число погибших не уточняется.

Возгорание произошло около 21:00 мск. К тушению пожара привлекались 24 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России - 11 человек и три единицы техники.