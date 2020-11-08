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СМИ: три человека пострадали в результате перестрелки на северо-западе Колумбии

Власти начали расследование

БОГОТА, 8 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека получили ранения в результате перестрелки, которая произошла на северо-западе Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье днем в муниципалитете Итуанго (северо-западный департамент Антьокия). Двое неизвестных готовились осуществить заказное убийство, когда столкнулись с полицейским патрулем. В результате перестрелки между преступниками и представителями правоохранительных органов три человека получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Власти начали расследование.

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