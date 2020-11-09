Верховный суд определит место рассмотрения дела Майкла Калви

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России в понедельник решит вопрос о подсудности дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание по вопросу о подсудности дела Калви и других подсудимых назначено на 11:00 мск 9 ноября", - сказали в пресс-службе.

Вопрос о подсудности

Определить подсудность дела просила Генеральная прокуратура. Как пояснил ТАСС адвокат Сергей Панченко, который защищает одного из фигурантов этого дела, касающегося хищения у банка "Восточный", по формальным признакам слушания должны проходить в Благовещенске, так как именно там зарегистрирован этот банк. В то же время все фигуранты дела живут или находятся под домашним арестом в Москве, следствие также велось в столице.

"По ряду факторов можно предположить, что дело будет передано для рассмотрения в один из судов Москвы, против чего защита не возражает", - пояснил защитник.

Адвокат отметил, что в Москве к процессу будет приковано больше внимания общественности, что поможет обеспечить принцип открытости судопроизводства.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).