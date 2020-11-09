Два медведя забрались на подлодку на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Медведица и медвежонок проникли на палубу атомной подводной лодки в Вилючинске на Камчатке. Хищников, проявлявших агрессию, пришлось застрелить, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"На территорию пирсовой зоны на палубу одной из атомных подводных лодок проникли медведица с медвежонком. Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину. Медведица, которую уже несколько дней видели в окрестностях охраняемой зоны, агрессивно реагировала на людей. Для обезвреживания диких животных, представляющих опасность для человека, как и положено в подобных ситуациях, был вызван инструктор-охотовед, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей", - уточнили в пресс-службе военного ведомства.