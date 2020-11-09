Работу органов опеки в Новосибирской области проверят после гибели трех детей при пожаре

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству труда и социального развития региона проверить действия органов опеки после пожара в частном доме в городе Каргат, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей. Детей можно было спасти, если бы они были вовремя изъяты из неблагополучной семьи, сообщил он во время оперативного совещания правительства региона в понедельник.

"По пожару в Каргатском районе просьба вместе с уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко посмотреть на ситуацию, потому что, наверное, детей можно было спасти только в том случае, если их ранее изъять из этой неблагополучной семьи. Поэтому посмотрите на действия органов опеки, все ли сделано в соответствии с требованиям законодательства", - сказал Травников.

5 ноября во время тушения пожара в частном доме в городе Каргат Новосибирской области были обнаружены тела пяти человек: хозяина дома и еще одного мужчины, а также трех несовершеннолетних детей 2008, 2016 и 2018 годов рождения. Как пояснила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, семья, в доме которой произошел пожар, была неблагополучной.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области журналистам пояснили, что полная ликвидация пожара заняла один час с момента поступления сообщения о пожаре. По оперативной информации пожар произошел на площади 40 кв. м. С родственниками погибшей семьи работает психолог медико-психологической службы главного управления.