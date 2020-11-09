Россиянин пострадал во время нападения на антиправительственном митинге в Паттайе

БАНГКОК, 9 ноября. /ТАСС/. Россиянин получил травму в результате ссоры с гражданином Таиланда во время антиправительственной акции в Паттайе. Видео с инцидентом появилось в таиландском сегменте социальных сетей поздно вечером в воскресенье, когда подобный митинг проходил в Бангкоке. На момент его публикации не было известно, что пострадавший является гражданином России.

В районе 18:00 по местному времени (14:00 мск) на пляже Джомтьен собрались несколько десятков активистов, которые выступают за отставку премьер-министра и реформы в стране. Согласно информации издания The Pattaya News, 52-летний Владислав, проходивший с 10-летней дочерью и тайской женой мимо места проведения акции, и один из протестующих Наратхиват Камма вступили в словесную перепалку. Точная причина возникновения конфликта до сих пор неизвестна, однако демонстрант ударил россиянина головой в переносицу.

Судя по видеозаписи, россиянин не проявлял агрессии. Вместе с тем свидетели инцидента утверждают, что тот делал неуместные и грубые замечания в адрес митингующих до того, как началась съемка. На месте россиянину оказали первую помощь, после чего оба участника конфликта были доставлены в полицейский участок для проведения дальнейшего расследования.

Демонстрации в Таиланде ежедневно проходят с 14 октября, когда отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года. Координаторы обещали продолжать акции до тех пор, пока не будут выполнены их требования - отправить премьера в отставку, изменить конституцию, реформировать монархию. 21 октября протестующие прибыли к Дому правительства и передали полицейским заявление с требованием отставки премьера, которое необходимо было подписать в течение трех дней, но чиновник проигнорировал его. 26 октября десятки тысяч демонстрантов пришли к посольству Германии в Бангкоке и передали дипломатам письмо с просьбой провести расследование периодического пребывания короля Таиланда на территории ФРГ.