Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем

"Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части", - сказал собеседник агентства.

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части, сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным источника в правоохранительных органах, среди убитых - один офицер и два солдата. "Среди убитых - один офицер и два солдата. Сам военнослужащий скрылся, его розыск ведется как на территории части, так и за ее периметром", - сказал собеседник агентства. По уточненной информации, погибли майор, ефрейтор и солдат-срочник.

По словам собеседника, разыскивается Макаров Антон Михайлович, 2000 года рождения, проживающий в Воронеже, при нем может находится оружие и два магазина к нему.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. "Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области.

Информацию также подтвердили в Западном военном округе, отметив, что нападашвего ищут командование части и правоохранительные органы. "9 ноября 2020 года около 5:00 утра военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся. В результате нападения получили смертельные ранения три военнослужащих. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего", - сообщили в округе.

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте, в декабре 2019 года сообщалось о планах завершить его к сентябрю - октябрю 2020 года. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов, как военных, так и гражданских.