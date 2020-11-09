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Стрельба в США

Fox: один человек погиб при стрельбе в церкви в Северной Каролине

Еще несколько человек получили легкие ранения. Личность погибшего не раскрывается

ТАСС, 9 ноября. Один человек погиб в результате стрельбы в баптистской церкви в городе Хай-Пойнт (штат Северная Каролина) в воскресенье вечером. Об этом в понедельник информировал телеканал Fox News.

По данным телеканала, полиция начала расследование инцидента. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов намерены опросить свидетелей и провести обыски в домах и транспортных средствах возможных подозреваемых. О задержанных на данный момент не сообщается.

Личность погибшего в настоящее время не раскрывается. Как указывает Fox News, еще несколько человек получили легкие ранения.

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