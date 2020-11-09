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Стрельба на военном аэродроме под Воронежем. Главное

© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

Военнослужащий устроил стрельбу 9 ноября на военном аэродроме Балтимор под Воронежем.

  • Три человека погибли, среди них, по данным источника, два офицера и солдат-срочник.
  • Еще один человек ранен и находится сейчас в реанимации.
  • Нападавший стрелял из пистолета, который забрал у офицера.
  • В Западном военном округе заявили, что командование части и правоохранительные органы разыскивают стрелявшего военного. При этом источник сообщил, что он забаррикадировался на территории военной части.
  • Власти региона выясняют подробности произошедшего.

 

Теги
РоссияВоронежская областьУбийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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