Стрельба на военном аэродроме под Воронежем. Главное

Военнослужащий устроил стрельбу 9 ноября на военном аэродроме Балтимор под Воронежем.
- Три человека погибли, среди них, по данным источника, два офицера и солдат-срочник.
- Еще один человек ранен и находится сейчас в реанимации.
- Нападавший стрелял из пистолета, который забрал у офицера.
- В Западном военном округе заявили, что командование части и правоохранительные органы разыскивают стрелявшего военного. При этом источник сообщил, что он забаррикадировался на территории военной части.
- Власти региона выясняют подробности произошедшего.