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Житель Приморья пытался сбежать от полицейских с 52 кг конопли

Мужчину задержали с поличным и заключили под стражу

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Житель города Артема в Приморском крае пытался скрыться от сотрудников полиции на машине с 52 кг конопли в багажнике. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

"Гражданина задержали с поличным: в селе Первомайское его застали за сбором и погрузкой в багажник автомобиля мешков с растениями, предположительно, содержащими наркотические вещества. Увидев полицейских, правонарушитель попытался скрыться на транспортном средстве, однако вскоре был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. Следственно-оперативная группа изъяла мешки и отправила содержимое на экспертизу, которая показала, что изъятое - 52 кг каннабиса (марихуаны)", - говорится в сообщении.

В отношении 46-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере"). Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Мужчина заключен под стражу.

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