Подозреваемый в убийстве мясного магната в Истре два года удерживал адвоката Завгороднего

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве владельца ООО "Мясная империя" Владимира Маругова Александр Мавриди незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, осенью 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу для незаконного удержания московского адвоката в целях завладения его дорогостоящей элитной недвижимостью. Мавриди и его соучастники заманили адвоката в загородный дом в Одинцове, где удерживали его против воли, применяя к нему силу и выдвигая требования переписать на участников группы недвижимость. "В результате двухлетнего удержания с ноября 2018 года по 2 ноября 2020 года потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество - три квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей - перешло в собственность участников организованной группы", - сообщила Врадий.

В отношении Мавриди и его сообщников возбуждены уголовные дела. В ближайшее время Мавриди будет предъявлено обвинение по всем эпизодам совершенных им преступлений, он арестован до 2 января.

Ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню на территории частного дома, связали хозяина дома и его гражданскую супругу, после чего стали требовать хранящиеся в доме деньги. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был убит из арбалета. Розыск соучастника Мавриди продолжается.

В ходе обыска в квартире в Москве у Мавриди был обнаружен прикованный к кровати пенсионер, а также присматривающий за ним мужчина.