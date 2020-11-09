В Новгородской области возбудили второе уголовное дело из-за массового заболевания в школе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Новгородской области возбудили еще одно уголовное дело - о халатности - из-за массового заболевания учеников в школе имени Героя Советского Союза А. И. Горева в поселке Шимск, которое произошло в начале сентября. Об этом сообщили в понедельник в следственном управлении СК по региону.

"На основании материалов, поступивших из прокуратуры Новгородской области в порядке ст. 37 УПК РФ, возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Первое уголовное дело возбудили в сентябре по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

По версии следствия, с 1 по 8 сентября 2020 года в результате нарушений санитарно-эпидемиологических правил, допущенных компанией, которая организовывала питание в школе, отравились дети. "При этом решение о приостановлении образовательного процесса принято не было, что привело к дальнейшему распространению заболевания среди школьников", - добавляется в сообщении.

8 сентября стало известно, что среди учеников шимской средней школы (всего в ней обучается 574 ученика) выявили 131 случай инфекционного заболевания, 59 человек обратились к врачу с признаками ОРВИ. Школу закрыли на карантин, а с 16 сентября она возобновила работу в обычном режиме. По данным Роспотребнадзора, среди всех заболевших было выявлено два не связанных между собой заболевания: риновирус и кишечная инфекция.

После случая массового заболевания в шимской школе управление Роспотребнадзора по региону провело проверку, в ходе которой выявило нарушение дезинфекционного режима и экономию дезинфицирующих средств.