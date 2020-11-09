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У жителей на севере Хабаровского края изъяли партию золота, оружие и икру

Группу лиц задержали в Охотском районе

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Пограничники задержали нескольких местных жителей на севере Хабаровского края, которые занимались незаконной добычей золота. У них изъяли самородки, оружие и икру, сообщила пресс-служба пограничного управления УФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области совместно с сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю в Охотском районе задержана группа лиц, причастных к незаконной добыче самородного золота, а так же хранению незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в распространенном релизе.

Мужчин задержали в Охотском районе. У них изъяли более 100 г самородного золота, гладкоствольное ружье, 16 патронов и свыше 170 кг икры лососевых видов рыб. Ущерб водным биологическим ресурсам составил порядка 10 млн рублей.

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