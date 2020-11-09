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Убийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем

Жалоб на дедовщину на аэродроме под Воронежем, где произошла стрельба, не поступало

Ранее сообщалось, что солдат застрелил трех человек

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие не сообщали о фактах рукоприкладства и дедовщины в военной части на аэродроме под Воронежем, где в понедельник произошла стрельба. Об этом ТАСС сообщили в Союзе комитетов солдатских матерей России.

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"С этого аэродрома [жалоб] нет, никогда люди оттуда не обращались", - ответили в учреждении на вопрос о возможных жалобах о несоблюдении уставных отношений в части.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что военнослужащий расстрелял трех человек из пистолета, который забрал у офицера, на военном аэродроме под Воронежем.

В пресс-службах администрации региона и Западного военного округа подтвердили факт ЧП. Источник ТАСС также сообщил, что один из пострадавших выжил и находится в реанимации.

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте, в декабре 2019 года сообщалось о планах завершить его к сентябрю-октябрю 2020 года. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов, как военных, так и гражданских.

Теги
РоссияВоронежская областьУбийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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