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Убийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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Причиной нападения срочника на сослуживцев под Воронежем мог стать нервный срыв

Источник в Западном военном округе сообщил, что у солдата ранее не было физического конфликта с другими военнослужащими
Военный аэродром Балтимор под Воронежем Михаил Сырица/ТАСС, архив
Описание
Военный аэродром Балтимор под Воронежем
© Михаил Сырица/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Проверка в части в Воронежской области, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием офицера, показала, что никакого физического конфликта между ним и другими военнослужащими не было. В качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв, сообщил в понедельник источник в Западном военном округе.

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"По результатам проведенного в воинской части в Воронежской области предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября с. г. или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение не было. В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв", - сообщил источник с округе.

Источник в экстренных службах региона в свою очередь сообщил, что рядовой Антон Макаров, который открыл стрельбу, был призван в армию из Воронежа весной этого года.

Ранее сообщалось, что около 05:00 в понедельник военнослужащий из состава суточного наряда по парку напал на прибывших для проверки должностных лиц наряда по части, завладел оружием офицера и скрылся. Погибли трое военнослужащих. Командование части совместно с правоохранительными органами разыскивает нападавшего.

В новость внесены изменения (11:05 мск) - добавлены подробности.

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РоссияВоронежская областьУбийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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