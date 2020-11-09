В Петербурге задержали четыре человека за торговлю наркотиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Петербургские полицейские задержали четверых человек за организацию интернет-магазина по торговле наркотиками, у них изъяты крупные партии запрещенных веществ, также обнаружено более 100 тайников-закладок, возбуждено 20 уголовных дел, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На текущий момент сотрудниками полиции установлена причастность участников группы как минимум к 20 фактам незаконного сбыта наркотиков через закладки. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в состав группы входили трое мужчин и одна женщина. Организатором, как считают полицейские, является 31-летний мужчина из Приморского района Петербурга, при обыске у него в квартире нашли 30 свертков и 15 банок с наркотиками. Второй задержанный является администратором интернет-магазина в "даркнете" - у него в квартире также найден амфетамин.

Еще двое задержанных - мужчина и женщина - являлись закладчиками. Как отметили в полиции, мужчина работал водителем мусоровоза и при поездках по городу по работе раскладывал наркотики в тайники. У женщины в квартире также нашли свыше 100 грамм наркотика MDMA. Полицейские установили местонахождение более 100 уже спрятанных наркотиков в тайниках на территории Ленинградской области.

"Полиция продолжает устанавливать все факты противоправной деятельности подозреваемых, их возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотиков", - отметили в ведомстве.