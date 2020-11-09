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В Петербурге горит особняк XIX века

Площадь возгорания составляет 200 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Здание особняка Эрнеста Игеля, которое включено в перечень памятников архитектуры, горит на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, площадь пожара составляет 200 кв. м, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Петроградский район, Каменоостровский прпоспект, дом 58-60. Горит здание на площади 200 кв. м, возгорание локализовано", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что здание не эксплуатируется. Первоначально пожару присвоили второй ранг сложности, сейчас он снижен до 1-БИС.

Сведения о пострадавших не поступали, на месте работают 58 пожарных, задействовано 17 единиц спецтехники.

По данному адресу расположено здание особняка купца Эрнеста Игеля, построенное в конце XIX века. Здание включено в перечень памятников архитектуры.

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