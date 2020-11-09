Следователи потребуют арестовать подростка за покушение на свою семью в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ предъявили обвинение 15-летнему подростку, задержанному за попытку убийства членов своей семьи в Санкт-Петербурге, и намерены ходатайствовать в суде о заключении его под стражу, сообщили в СК РФ.

"В настоящее время школьнику предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В воскресенье в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что сотрудники оперативных служб задержали подростка 2005 года рождения, который нанес три удара ножом малолетней родственнице, выстрелил из травматического пистолета в голову матери, он также стрелял в сторону отца, но мужчина смог оказать подростку сопротивление.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"). ЧП, по данным СК, произошло из-за личной неприязни. Семья, по данным городских властей, была благополучной и не стояла на учете в органах опеки.