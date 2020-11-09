Мосгорсуд оставил под арестом топ-менеджера банка "Траст"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказал представитель суда.

В октябре Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до конца ноября.

Позднее уголовное дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ, после чего следствие обратилось в Басманный суд с ходатайством смягчить бизнесмену меру пресечения на домашний арест. Суд отложили заседание на 10 ноября по данному вопросу, так как Хабаров находится в СИЗО на карантине.

Хабаров обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца "Деловых линий" Александра Богатикова. Банкир вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.