Власти Воронежской области сообщили, что устроивший стрельбу срочник не покидал часть

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Солдат-срочник Антон Макаров, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области и скрылся, по предварительной информации, не покидал территорию части. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Стрельба на военном аэродроме под Воронежем.

Стрельба на военном аэродроме под Воронежем. Главное

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"По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал", - говорится в сообщении.

Также власти опубликовали имена трех военнослужащих, погибших в результате инцидента: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев.

"Раненый рядовой Фирсов госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку", - добавили там.

В новость внесены изменения (12:20 мск) - добавлена информация о погибших и пострадавшем.