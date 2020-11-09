Убивший трех человек в Воронежской области военнослужащий учился в институте МВД

ТАСС, 9 ноября. Солдат-срочник, убивший трех человек на военном аэродроме в Воронежской области, до армии учился в институте МВД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Военнослужащий, подозреваемый в убийстве трех человек, до армии учился в Воронежском институте МВД, но ушел оттуда по собственному желанию, после чего отправился служить в армию", - сказал собеседник агентства.