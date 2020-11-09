Убивший трех человек в Воронежской области военнослужащий учился в институте МВД

ТАСС, 9 ноября. Солдат-срочник, убивший трех человек на военном аэродроме в Воронежской области, до армии учился в институте МВД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Военнослужащий, подозреваемый в убийстве трех человек, до армии учился в Воронежском институте МВД, но ушел оттуда по собственному желанию, после чего отправился служить в армию", - сказал собеседник агентства.
Источник в экстренных службах в свою очередь сообщил, что он отчислился из академии из-за конфликтов. "Макаров умел обращаться с оружием, так как два года отучился в академии МВД в Воронеже. Но по собственному желанию отчислился из вуза из-за конфликтов. Жил он с бабушкой, мама Макарова находится за границей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Макаров прошел все необходимые тестирования в военкомате, которые не выявили у него отклонений.