{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Мексике 27 человек погибли из-за наводнений

Повреждены 54 тыс. домов

МЕХИКО, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли на юге Мексики в результате наводнений, вызванных ливнями. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Excelsior со ссылкой на данные Национального координационного управления сил гражданской обороны.

В штате Чьяпас жертвами стихии стали 22 человека, еще пятеро погибли в штате Табаско, говорится в докладе управления. По его данным, от наводнений в этих административных округах пострадали более 157 тыс. человек.

В двух штатах в разной степени повреждены 54 тыс. домов. В разных регионах потоки воды и оползни нанесли ущерб дорогам и мостам, что значительно затрудняет доступ к ряду населенных пунктов. Для пострадавших от стихийного бедствия на территории двух штатов действуют 208 временных общежитий, в которых размещены 8 тыс. человек.

Власти Мексики оказывают помощь пострадавшим, задействованы армейские подразделения и Национальная гвардия. В стране открыты центры для сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Материальный ущерб от наводнений пока не подсчитан.

Теги
Мексика
Мошенники за последний год похитили 666 млн руб. через сайты объявлений
Специалисты компании Data Leakage & Breach Intelligence проанализировали Telegram-каналы 116 из более 200 существующих группировок, которые крадут деньги пользователей
Читать полностью