Мошенники за последний год похитили 666 млн руб. через сайты объявлений

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мошенники, используя российские популярные сайты объявлений, с октября 2019 года похитили у пользователей как минимум 666 млн руб. Об этом говорится в исследовании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), опубликованном на сайте компании.

Специалисты компании проанализировали Telegram-каналы 116 из более 200 существующих группировок, которые похищают деньги пользователей сервисов объявлений, либо представляясь продавцом и предлагая заплатить на стороннем сайте за несуществующий товар, либо представляясь покупателем и предлагая ввести данные своей карты по фишинговой ссылке.

Согласно представленным данным, за последний год количество таких мошеннических транзакций превысило 111 тыс. на общую сумму более 666 млн руб. Средняя сумма транзакции - 6 тыс. руб., максимальная сумма одной транзакции - 200 тыс. руб., максимальное снятие с карты одной жертвы (суммарно за несколько транзакций) - 2,1 млн руб. По данным DLBI, всего таким видом обмана занималось порядка 13,1 тыс. мошенников.

Мошеннические трансакции были выявлены по картам 78 банков, из них 81% проходится на Сбербанк. Самые популярные площадки стали Avito (62% - по числу транзакций, 54% - по сумме) и "Юла" (22% и 23% соответственно).