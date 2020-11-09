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Полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Воронеже

ДТП произошло на Ленинском проспекте

ВОРОНЕЖ, 9 ноября /ТАСС/. Сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил насмерть женщину на пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Воронеже. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня в 10:15 в областном центре на Ленинском проспекте у дома 189 служебный автомобиль УАЗ, двигавшийся со спецсигналами, допустил наезд на пешехода, 51-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП от полученных травм она скончалась", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что назначена служебная проверка.

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