Пожар в жилой пятиэтажке на западе Москвы потушен

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом пятиэтажном доме на западе Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"Принятыми мерами в 14:47 мск возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 14:24 мск поступило сообщение о возгорании балкона на четвертом этаже в доме 44, корпус 3 по Кременчугской улице. Прибывшие пожарные установили, что горит балкон на четвертом этаже и два балкона на пятом.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь пожара в квартире составила 10 кв. м, общая площадь возгорания - 20 кв. м.