Срочника, устроившего стрельбу под Воронежем, задержали

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Воронежской области, задержали. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Стрельба на военном аэродроме под Воронежем.

Стрельба на военном аэродроме под Воронежем. Главное

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"Военнослужащий, завладевшим оружием в результате нападения на должностных лиц наряда по части в Воронежской области, задержан правоохранительными органами. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", - сказали в округе.

Ранее о его задержании ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

В новость внесены изменения (15:22 мск) - добавлены подробности по тексту.