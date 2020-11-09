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Убийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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Срочника, устроившего стрельбу под Воронежем, задержали

В результате стрельбы на военном аэродроме Балтимор погибли трое военнослужащих
Сотрудник Военной автомобильной инспекции (ВАИ) у въезда на военный аэродром "Балтимор" под Воронежем Кристина Бражникова/ТАСС
Описание
Сотрудник Военной автомобильной инспекции (ВАИ) у въезда на военный аэродром "Балтимор" под Воронежем
© Кристина Бражникова/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Воронежской области, задержали. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

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"Военнослужащий, завладевшим оружием в результате нападения на должностных лиц наряда по части в Воронежской области, задержан правоохранительными органами. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", - сказали в округе.

Ранее о его задержании ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

В новость внесены изменения (15:22 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияВоронежская областьУбийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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