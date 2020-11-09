Устроивший стрельбу под Воронежем солдат-срочник угнал машину

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Солдат-срочник Антон Макаров, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, в результате чего погибли трое военнослужащих, угнал автомобиль. Его задержали по дороге к семье в Орловскую область, сообщил источник в экстренных службах региона.

"Он угнал машину и ехал к семье в Орловскую область", - сказал собеседник агентства. В ГУ МВД по Воронежской области уточнили, что он был задержан в селе Землянск Семилукского района Воронежской области.

Источник уточнил, что в Орловской области проживают бабушка и дедушка Макарова. Согласно школьной характеристике срочника, копия которой имеется в распоряжении ТАСС, именно они воспитывали молодого человека после развода родителей.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, во время задержания Макаров не оказывал сопротивления сотрудникам полиции.

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