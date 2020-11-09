Медведев опроверг слухи о всплеске преступности в России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев опроверг слухи о всплеске преступности в стране в 2020 году. Число преступлений выросло на 1,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, заявил он в понедельник на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.

По словам Медведева, основные показатели уровня преступности по итогам девяти месяцев этого года соответствуют прошлогодним. Он подчеркнул, что "разговоры о всплесках [преступности] <...> не подтверждаются".

"Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть более 1,5 млн", - сообщил замглавы Совбеза.

Как отметил Медведев, это свидетельствует о том, что "криминогенная обстановка в стране остается стабильной". Хотя система общественной безопасности работает в целом без сбоев, наблюдаются и известные проблемы, добавил он.

"Почти на 14% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, - пояснил зампредседателя СБ РФ. - Самый значительный прирост - в полтора раза - зафиксирован в Красноярском крае, Костромской области и Республике Мордовия".

При этом почти на 7,5% снизилась подростковая преступность, заметил Медведев. С января по сентябрь раскрыто 27 тыс. преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет, уточнил он.