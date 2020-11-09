Медведев прокомментировал инцидент в воинской части под Воронежем

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости профилактики преступлений в российских войсках. Такое мнение он высказал в понедельник на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.

"Нуждается также в профилактике и преступность в Вооруженных силах, в иных военизированных формированиях. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего (убийство трех сослуживцев солдатом-срочником в воинской части в Воронежской области - прим. ТАСС) это тоже доказывают", - сказал Медведев, подчеркнув, что это тема для отдельного разговора.

По словам зампреда Совбеза, данный вопрос требует оперативного внимания. "Нужно не только закрепить достигнутые результаты, но и выработать дополнительные меры по противодействию криминалу", - сказал он, уточнив, что речь идет о проведении целого ряда межведомственных мероприятий, в том числе связанных с предотвращением бюджетных хищений, защитой людей от цифровой преступности и миграционного криминала, вовлечением молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.

"Естественно, в тех случаях, когда речь идет о каких-то новых явлениях, с которыми мы с вами сталкиваемся, одной из самых полезных форм ответа является подготовка предложений по совершенствованию законодательства", - добавил Медведев, напомнив, что таким образом уже были приняты определенные законодательные решения.

ЧП произошло в понедельник утром на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части, завладел оружием офицера и скрылся. В результате нападения погибли трое военных, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия). Нападавший задержан.