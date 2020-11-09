В Ростовской области возбудили дело о геноциде после обнаружения захоронения времен ВОВ

ТАСС, 9 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде после обнаружения останков мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Следственными органами СК по Ростовской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид")", - говорится в сообщении.

Ранее следователям поступила информация об обнаружении на территории Миллеровского района останков мирных жителей, погибших в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1943 годов. В ходе проведенного осмотра следователями, криминалистами следственного управления совместно с поисковиками обнаружены останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей, у которых имеются признаки огнестрельных повреждений. Для идентификации личностей погибших назначен комплекс судебно-медицинских, медико-криминалистических экспертиз.

Согласно представленным УФСБ России по Ростовской области рассекреченным архивным материалам, массовые убийства мирных жителей осуществлялись в период с 1942 по 1943 год в ходе оккупации города Миллерово и Миллеровского района военнослужащими шестой немецкой армии, служившими в группе ГФП-721 (от немецкого Geheime feldpolizei - группа тайной полевой полиции, являвшейся исполнительным органом полевой комендатуры), и их пособниками.