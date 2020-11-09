ВС 10 ноября вынесет решение по определению места рассмотрения дела Майкла Калви

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России перенес на вторник завершение рассмотрения ходатайств Генпрокуратуры, в числе которых определение подсудности дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент ТАСС.

"На сегодня заседание завершено, продолжение - во вторник, в 14:30 мск", - постановил судья.

Прокуратура обратилась в суд с тремя ходатайствами - о передаче дела для рассмотрения в Мещанский суд Москвы, продлении обвиняемым домашнего ареста до 13 января 2021 года и продлении ареста их имущества. По первым двум ходатайствам стороны успели выступить в понедельник.

Прокуратура и защита солидарны в необходимости рассматривать дело в Москве.

Также представитель прокуратуры настаивала на сохранении домашнего ареста фигурантов до 13 января. Адвокаты и обвиняемые заявили возражения.

Калви сообщил суду, что у него обнаружена злокачественная опухоль, она была прооперирована, но ему требуются регулярные прогулки и терапия. "Прошу изменить мне меру пресечения на подписку о невыезде или залог в размере 5 миллионов рублей", - сказал Калви.

Вопрос о продлении ареста имущества будет обсуждаться на заседании во вторник, после чего суд сможет вынести решение по трем пунктам.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).