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В Башкирии арестовали незадекларированное имущество чиновника на сумму 22 млн рублей

Мужчина оформлял земельные участки, дом и машину на родственников и доверенных лиц

УФА, 9 ноября. /ТАСС/. В Башкирии арестовали имущество бывшего руководителя комитета по управлению собственностью Стерлитамака. По данным городской прокуратуры, экс-чиновник не декларировал земельные участки, дом и автомобиль, а оформил их на родных.

"Прокуратура г. Стерлитамак в судебном порядке потребовала обратить в доход государства 11 нежилых помещений, 4 земельных участка, дом, квартиру и дорогостоящий автомобиль, приобретенных экс-председателем комитета по управлению собственностью Минземимущества РБ по г. Стерлитамак и его супругой, сотрудницей Межрайонной ИФНС России № 3 по РБ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что общая стоимость имущества - более 22 млн рублей - превышает совокупный официальный доход семьи чиновника за предшествующий период.

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