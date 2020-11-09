В Башкирии арестовали незадекларированное имущество чиновника на сумму 22 млн рублей

УФА, 9 ноября. /ТАСС/. В Башкирии арестовали имущество бывшего руководителя комитета по управлению собственностью Стерлитамака. По данным городской прокуратуры, экс-чиновник не декларировал земельные участки, дом и автомобиль, а оформил их на родных.

"Прокуратура г. Стерлитамак в судебном порядке потребовала обратить в доход государства 11 нежилых помещений, 4 земельных участка, дом, квартиру и дорогостоящий автомобиль, приобретенных экс-председателем комитета по управлению собственностью Минземимущества РБ по г. Стерлитамак и его супругой, сотрудницей Межрайонной ИФНС России № 3 по РБ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что общая стоимость имущества - более 22 млн рублей - превышает совокупный официальный доход семьи чиновника за предшествующий период.