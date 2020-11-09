Двух бизнесменов подозревают в мошенничестве на 12 млн рублей при уборке Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух предпринимателей, подозреваемых в мошенничестве на 12 млн рублей при уборке курортной зоны и юго-западной части города Евпатории. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что в течение 2018 года между муниципальным бюджетным учреждением "Порядок" и управляющей компанией заключались контракты по уборке юго-западной части города и курортной зоны Евпатории. Директор управляющей компании в качестве соисполнителей привлек двух индивидуальных предпринимателей, которые ввели его в заблуждение и предоставили счета на оплату, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно объема выполненных работ. На основании представленных документов МБУ "Порядок" перечислило предпринимателям денежные средства. При этом фактически выполненные работы по уборке Евпатории не соответствовали актам, в результате чего администрации города причинен ущерб на общую сумму свыше 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что коммерсантов задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. "В рамках следствия проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время судом им избрана мера пресечения. Следствие готовится предъявить фигурантам обвинение по вышеуказанной статье УК РФ", - добавили в ведомстве.