МАК исследует данные электронных устройств самолета Колтового об аварийном полете

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) исследуют данные об аварийном полете, собранные с электронных устройств самолета, на котором разбился ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Как сообщается на сайте МАК, самолет полностью сгорел после крушения.

"На данном типе воздушных судов не предусмотрены штатные средства объективного контроля (так называемые черные ящики). С места авиапроисшествия комиссией изъят ряд электронных устройств, которые могут содержать информацию об аварийном полете. Устройства будут направлены на исследования в лабораторию МАК", - сообщили в комитете.

Комиссия МАК закончила работу на месте происшествия и осмотрела место крушения. "Установлено, что самолет практически полностью уничтожен в возникшем после авиапроисшествия наземном пожаре. Сохранившиеся фрагменты самолета переданы на ответственное хранение на посадочную площадку Мячково", - говорится в сообщении.

Частный легкомоторный спортивный самолет PiperSport в субботу совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе Новорязанского шоссе у поселка Чкалово городского округа Люберцы. Владельцем самолета является бизнесмен Аркадий Грачев.

За штурвалом был Александр Колтовой, вместе с ним была женщина, ее личность устанавливается. Оба погибли. Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщал, что самолет перед вылетом проходил все необходимые технические проверки. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что техническое состояние самолета было нормальным. Другой источник сообщил, что полет был санкционирован.

Следствие считает ошибку пилотирования и неисправность самолета основными версиями крушения. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").