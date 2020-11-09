СК просит направить подозреваемого в убийстве ветерана в Тамбове на принудительное лечение

ТАМБОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Психическое расстройство, вызванное длительным потреблением психоактивных веществ, обнаружено у подозреваемого в убийстве 101-летнего тамбовского ветерана. Следствие просит суд направить подозреваемого на принудительное лечение, сообщили журналистам в понедельник в СК по Тамбовской области.

Тело 101-летнего пенсионера, участника Великой Отечественной войны, с признаками насильственной смерти обнаружили 26 мая в доме в селе Тулиновка. В доме также была 39-летняя внучка погибшего, которая находилась без сознания. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел к дому ветерана, перелез через забор, взял в сарае два топора и, разбив окно, зашел внутрь, где нанес пенсионеру и его внучке удары топором. Женщине удалось выжить, из дома ветерана ничего не похищено.

"Согласно выводам стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у фигуранта в период инкриминируемых деяний обнаруживается временное психическое расстройство, вызванное длительным потреблением психоактивных веществ, поэтому он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера", - сообщили в СК.