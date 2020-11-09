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Мужчина пострадал в результате поножовщины на северо-востоке Москвы

Пострадавший доставлен в больницу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мужчина ударил своего оппонента ножом в ходе конфликта на улице Вишневой в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На Вишневой улице, по предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил ножом второго. Пострадавший доставлен в больницу. Второй участник доставлен в полицию", - сказали в ведомстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что конфликт возник между двумя рабочими на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышева. Однако, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт разгорелся между двумя работниками коммерческой организации, не относящейся к заводу.

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